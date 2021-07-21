МОСКВА, 21 июля — ПРАЙМ. Глава крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич выступил с предложением разрешить приватизировать два-три процента от лесной территории России, чтобы на таких участках заниматься "интенсивным выращиванием леса". Об этом он рассказал в интервью РБК. Эксперты подсчитали, сколько стоят личные данные россиян на черном рынке

Он указал на то, что на Дальнем Востоке "становится все меньше" спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной. Он подчеркнул, что на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80-120 лет.

"Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю", — отметил Лашкевич.

Помимо этого он добавил, что нужны инвестиции порядка пяти тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти. Лашкевич предложил выделить климатические зоны наибольшего благоприятствования, занимающие лишь два-три процента от всей лесной территории России, и на них реализовать модель интенсивного лесопользования с правом собственности.

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке, один из лидеров по экспорту леса из России в Китай. 58% акций принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, еще 42% — у Российско-китайского инвестфонда.