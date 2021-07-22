Продажи жилья на вторичном рынке США в июне выросли хуже прогноза
NAR: продажи жилья на вторичном рынке США в июне выросли на 1,4% - хуже прогноза
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне выросло на 1,4% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 5,86 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали увеличения показателя до 5,9 миллиона.