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2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210722/834274715.html

Продажи жилья на вторичном рынке США в июне выросли хуже прогноза

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Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне выросло на 1,4% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 5,86 миллиона, говорится в докладе... ПРАЙМ, 22.07.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60