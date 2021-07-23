МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись ростом четвертую сессию подряд, нивелировав потери понедельника.

Трейдеры оправились от опасений относительно распространения штамма коронавируса "дельта" и его влияния на спрос на энергоносители, а также роста запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. Цены на нефть получили поддержку со стороны роста спроса инвесторов на рисковые активы.

"Это была очень странная неделя для сырой нефти, с распродажей понедельника на фоне хороших новостей о сделке ОПЕК+ и ралли в среду, несмотря на плохие новости о росте запасов в США", — говорит Колин Чижински, главный стратег-аналитик SIA Wealth Management. В США рассказали, что могло быть хуже сделки по "Северному потоку-2"

По его словам, объявленное в воскресенье решение ОПЕК+ о постепенном увеличении нефтедобычи является "очень позитивными новостями для рынка нефти, которые позволяют… сохранить структуру для внесения корректировок по мере изменения ситуации на рынке".

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,61 доллара, или 2,3%, до 71,91 доллара за баррель. В среду фьючерсы выросли на 4,6%.

Сентябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли на 1,56 доллара, или на 2,2%, до 73,79 доллара за баррель.

Четверг стал еще одним позитивным днем для нефти WTI, которая "уверенно вернулась выше 70 долларов за баррель, а неприятности июля, похоже, остались позади", пишет в аналитической записке аналитик Oanda Крейг Эрлам. "Столь стремительное возвращение выше 70 долларов после падения понедельника впечатляет и много говорит о том, как трейдеры смотрят на падения, что можно применить и к другим рисковым активам", — пишет он.

Августовские фьючерсы на бензин недавно на NYMEX выросли в цене на 2,6% до 2,6 доллара за галлон, а августовские контракты на печное топливо подорожали на 2,2% до 2,13 доллара за галлон.

Августовские фьючерсы на природный газ прибавили 1,1%, поднявшись до 4 долларов за млн БТЕ.

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