МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Запуск предложенного Еврокомиссией проекта трансграничного углеродного регулирования приведет к удорожанию сырья, дополнительная нагрузка на европейских импортеров оценивается в сотни миллионов евро, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Эксперт оценил шансы договориться с Европой по углеродному налогу

В пятницу на полях министерской встречи по климату и энергетике стран G20 в Неаполе Решетников встретился с министром экологического перехода Франции Барбарой Помпили. В ходе беседы российский министр отметил, что в Европе набирают обороты тенденции к "зеленому протекционизму".

На минувшей неделе Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. В качестве цели регулирования декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором — цемент, удобрения, сталь.

По словам Решетникова, механизм приведет к удорожанию сырья и готовой продукции, это в частности скажется на французских импортерах. "По нашим подсчетам, ежегодная дополнительная нагрузка на импортеров составит порядка 103 миллиона евро по алюминию, 70 миллионов евро по черным металлам, 92 миллиона евро по удобрениям и 36 миллионов евро по цементу", — сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба.

Решетников выразил надежду на то, что французская сторона внесет свой вклад в согласование внутри ЕС справедливых актов, которые будут способствовать товарообороту.