МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" поделились своим прогнозом насчет того, какой именно конфликт планетарного масштаба ожидается в предстоящие десятилетия. Отрывок опубликовало издание National Interest. Назван регион, в котором развернется ожесточенная битва сверхдержав

Авторы полагают, что грядущая мировая война не будет похожа на первые две.

"Если вы верите, что будущие войны будут вестись так же, как в прошлом, в которых совершенство и количество наших кораблей, самолетов и танков являются важным показателем господства, то Соединенные Штаты останутся в завидном положении", — пишут авторы.

По их мнению, конфликт начнется со столкновения США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году. Это, как отмечается в анонсе книги на Amazon, откроет путь к "кошмарному глобальному пожару".

На поле боя, как прогнозируют Ставридис и Акерман, будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника. Также, как они считают, непосредственные военные действия будут сопровождаться масштабными атаками хакеров на системы противника.

На страницах книги высказывается прогноз, что в будущем в армиях будет меньше людей, чем сейчас. Дается рекомендация Соединенным Штатам обучать небольшие группы элитного спецназа, в интеграции с комплексами на основе прорывных биотехнологий.

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