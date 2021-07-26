Американский адмирал Ставридис описал сценарий "кошмарной" мировой войны 2034 года
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" поделились своим прогнозом насчет того, какой именно конфликт планетарного масштаба ожидается в предстоящие десятилетия. Отрывок опубликовало издание National Interest.
Авторы полагают, что грядущая мировая война не будет похожа на первые две.
"Если вы верите, что будущие войны будут вестись так же, как в прошлом, в которых совершенство и количество наших кораблей, самолетов и танков являются важным показателем господства, то Соединенные Штаты останутся в завидном положении", — пишут авторы.
По их мнению, конфликт начнется со столкновения США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году. Это, как отмечается в анонсе книги на Amazon, откроет путь к "кошмарному глобальному пожару".
На поле боя, как прогнозируют Ставридис и Акерман, будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника. Также, как они считают, непосредственные военные действия будут сопровождаться масштабными атаками хакеров на системы противника.
На страницах книги высказывается прогноз, что в будущем в армиях будет меньше людей, чем сейчас. Дается рекомендация Соединенным Штатам обучать небольшие группы элитного спецназа, в интеграции с комплексами на основе прорывных биотехнологий.
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