МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений углеродный налог ЕС может обойтись минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда начнет в полной мере взиматься трансграничный налог, сообщает в понедельник газета "РБК". Эксперт оценил шансы договориться с Европой по углеродному налогу

"Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 миллиарда евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля", — приводятся расчеты "РБК" по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.

Как отмечает издание со ссылкой на внешнеторговую базу данных Евростата, исходя из объемов импорта 2020 года налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении — 16,3 миллиона тонн (в 2019 году — 18,4 миллиона тонн).

"Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров — 1,1 миллиарда евро от 7 миллиардов евро. Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов", — подчеркивается в сообщении.

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год.

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