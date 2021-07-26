МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) с 26 июля по 1 августа приостановил выпуск автомобилей в связи с плановым корпоративным отпуском, сообщили РИА Новости пресс-службе группы "Соллерс авто".

"Ульяновский автомобильный завод остановит производство на время летней ремонтной кампании. Корпоративный отпуск объявлен в период с 26 июля по 1 августа. Отгрузка продукции будет производиться согласно плану. Производство автомобилей возобновится со 2 августа", — отметили в пресс-службе.

При этом заволжский филиал УАЗ (Заволжский моторный завод, ЗМЗ) также ушел в корпоративный отпуск 26 июля, а со 2 по 9 августа поэтапно запустит производство после выполнения плана ремонта, уточнили в группе.

Группа "Соллерс авто" — один из ведущих российских автопроизводителей, работающий в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.

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