МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Почти 60% российских учителей заявили, что занимаются репетиторством, еще 17% думают о том, чтобы начать им заниматься, следует из результатов исследования компании MAXIMUM Education, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Родителям предложили разрешить заменять завтраки в школах на выплаты

"59% учителей занимаются репетиторством, 17% на данный момент не занимаются репетиторством, но подумывают о том, чтобы начать. 24% опрошенных учителей не занимаются репетиторством", — говорится в результатах.

Также почти половина — 45% — респондентов заявили, что занимаются репетиторством в комбинированном формате: очно или онлайн. Еще 41% занимаются репетиторством только очно и 14% опрошенных преподавателей занимаются репетиторской деятельностью онлайн.

Исследование проводилось среди более тысячи учителей со всей России с 16 по 22 июля с помощью e-mail-опроса.

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