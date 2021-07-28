МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Первое место по уровню средней зарплаты в России занимает Чукотский автономный округ, на втором — ЯНАО, а на третьем — Москва. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на рейтинг социально-экономической устойчивости регионов за первый квартал, подготовленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина для граждан

После этих регионов идут Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий АО, Камчатка, ХМАО, Якутия и Петербург.

Исследование базируется на четырех самостоятельных рейтингах, а также сводном интегральном, в том числе на данных о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения субъекта.

Всего в рейтинге выделено 30 позиций, при этом часть из них поделили сразу несколько регионов, из-за чего в исследование попало более 40 субъектов. Самым социально экономическим устойчивым субъектом России стал ЯНАО. Уверенное второе место заняла Чукотка. Третье поделили Москва, НАО и Сахалин.

Также в десятку лидеров вошли Магаданская область и ХМАО. Мурманская область и Якутия разделили шестое место. Далее значатся Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область.

Как отметили в ФоРГО, социально-экономическое положение российских регионов относительно стабильно, и, чтобы продемонстрировать яркий взлет, необходимо открытие достаточно большого количества абсолютно новых предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами, объемы производства в которых изменили бы структуру местных экономик.

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