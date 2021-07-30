МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге в пятницу, что подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах столицы, при этом масочный режим остаётся. Собянин рассказал о миллионе привитых пенсионеров в Москве

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным", — написал Собянин.

Он отметил, что маски — важнейший барьер на пути распространения вируса, он будет сохранён до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.