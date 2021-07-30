МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рынок квалифицированного труда в Москве в 2021 году развивается быстрыми темпами и улучшил докризисный уровень, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В июне уровень напряженности на рынке квалифицированного труда — отношение количества резюме к количеству вакансий — снизился на 58% к июню прошлого года. Сейчас в Москве этот показатель даже на 31% лучше, чем в июне 2019 года", — сообщил заместитель мэра.

Он подчеркнул, что число вакансий в столице с июня 2019 года выросло на 52%, а число размещенных для поиска работы резюме — всего на 3%.

По словам министра Правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, динамике снижения уровня напряженности на рынке квалифицированного труда отвечает и общая динамика снижения уровня безработицы в городе.

"С начала 2021 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилась на 56,9%, а уровень зарегистрированной безработицы на 18 июля составил 0,56%. Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев", — сказал глава департамента.