2021-07-30T11:07:46+03:00

2021-07-30T11:07:46+03:00

2021-07-30T11:07:46+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210730/834339183.html

ВВП Германии ожидаемо вырос в годовом выражении

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2021 года поднялся на 9,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального... ПРАЙМ, 30.07.2021

германия, новости, экономика

https://1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg

https://1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg

https://1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60