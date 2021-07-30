2021-07-30T11:07:46+03:00
2021-07-30T11:07:46+03:00
2021-07-30T11:07:46+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210730/834339183.html
ВВП Германии ожидаемо вырос в годовом выражении
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2021 года поднялся на 9,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального... ПРАЙМ, 30.07.2021
германия, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg
https://1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg
https://1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2021 года поднялся на 9,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.