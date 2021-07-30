МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2021 года поднялся на 9,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.