МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 23 июля составил 14,212 триллиона рублей против 14,246 триллиона на 16 июля, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 34,4 миллиарда рублей, или на 0,24%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.