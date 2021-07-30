МИНСК, 30 июл — ПРАЙМ. Внешний госдолг Белоруссии за январь-июнь снизился на 0,6% и на 1 июля составил 18,5 миллиарда долларов, сообщила в пятницу пресс-служба министерства финансов республики.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2021 года составил 18,5 миллиарда долларов США, уменьшившись с начала года на 0,1 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 0,6%", — говорится в сообщении на сайте минфина.

Отмечается, что в январе-июне привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 729,3 миллиона долларов. В том числе 629 миллионов долларов — от правительства РФ, 82,5 миллиона долларов — от МБРР, 14,9 миллиона долларов — от Экспортно-импортного банка Китая, 2,9 миллиона долларов — от ЕБРР и СИБ.

Как указали в пресс-службе, погашение внешнего госдолга в январе-июне составило 881,2 миллиона долларов. В том числе перечислено 364,5 миллиона долларов правительству и банкам РФ, 214,4 миллиона долларов — банкам Китая, 238,5 миллиона долларов — ЕФСР, 59,9 миллиона долларов — МБРР, 3,2 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ, 0,7 миллиона долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Отмечается, что внутренний госдолг по состоянию на 1 июля составил 11,5 миллиарда белорусских рублей (около 4,6 миллиарда долларов по текущему курсу), увеличившись с начала года на 16,4%. В итоге, по данным минфина, государственный долг республики на 1 июля составил 58,2 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,7%.