МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) предлагает обсудить перенос сроков отдельных этапов внедрения цифровой маркировки упакованной воды в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза. Росстат получит доступ к системе маркировки товаров

Обязательная маркировка минеральной воды в России вступает в силу с 1 декабря 2021 года, а с 1 марта 2022 года — всей упакованной питьевой воды. Эксперимент по маркировке упакованной воды завершился 1 июня, а с 1 сентября начнется регистрация в системе всех участников рынка.

"Однако указанного срока производителям может не хватить в силу отсутствия необходимого оборудования или компонентов для него. В этой связи индустрии может понадобиться помощь в части пересмотра времени старта цифровой маркировки упакованной воды", — сообщили в пресс-службе.

"Производители активно готовятся к внедрению маркировки, и мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку, однако на выбор интегратора, оборудования, программного обеспечения требуется время, как и на тестирование товарно-логистического звена, включая вопрос выбытия нашего продукта на кассе", — считает президент союза Максим Новиков, слова которого привели в пресс-службе.

Он не исключил, что некоторые участники рынка не успеют получить необходимое оборудование по объективным причинам — например, из-за задержек с поставками в силу высокого спроса.

"В такой ситуации мы рассчитываем, что Минсельхоз и Минпромторг России, ЦРПТ пойдут нам навстречу и мы сможем обсудить пересмотр отдельных этапов внедрения маркировки", — добавил Новиков.

Он также считает, что производителей, внедривших цифровую маркировку, до 2023 года стоит освободить от плановых проверок, напоминая про их избыточное количество за последние два года.

"Необходимость в этом пропадет, т.к. индустрия станет максимально прозрачной и понятной с регистрацией в системе "Честный знак", — считает президент союза.