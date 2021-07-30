МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Доходы населения в США в июне выросли на 0,1% по сравнению с маем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. Чистая прибыль P&G в 2020-2021 фингоду выросла до $14,3 миллиарда

В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 1% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения доходов на 0,3% и роста расходов на 0,7%.

Также ведомство пересмотрело показатели за предыдущий месяц. Согласно окончательным данным, доходы населения в мае сократились на 2,2%, а расходы на 0,1%. Изначально сообщалось о снижении доходов на 2% и незначительном росте расходов — менее чем на 0,1%.

Располагаемые доходы населения в США в июне не изменились по сравнению с маем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — снизились на 0,5%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.