Доходы населения в США в июне выросли на 0,1% по сравнению с маем
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Доходы населения в США в июне выросли на 0,1% по сравнению с маем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.
В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 1% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения доходов на 0,3% и роста расходов на 0,7%.
Также ведомство пересмотрело показатели за предыдущий месяц. Согласно окончательным данным, доходы населения в мае сократились на 2,2%, а расходы на 0,1%. Изначально сообщалось о снижении доходов на 2% и незначительном росте расходов — менее чем на 0,1%.
Располагаемые доходы населения в США в июне не изменились по сравнению с маем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — снизились на 0,5%.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.
https://1prime.ru/state_regulation/20210730/834342918.html