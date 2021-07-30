БЕРЛИН, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID при въезде в страну, мера принята в связи с ростом заболеваемости в Германии на фоне массового возвращения немецких туристов, которые провели летний отпуск за рубежом. В Германии затрудняются назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2

"Кабинет министров сегодня… принял постановление, представленное минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2… В рамках него все въезжающие с 1 августа 2001 года должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании. Исключение: при въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие", — говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ, поступившем в РИА Новости.

Согласно данным Минздрава ФРГ, правила распространяются на всех въезжающих в ФРГ в возврате старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан.

При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест необходимо предъявить, вне зависимости от наличия вакцинации или антител. Россия включена в список регионов распространения вариантов COVID, сообщили ранее в институте Коха.

Ранее представитель профсоюза федеральной полиции ФРГ, которая несет службу на границах, заявил, что данное решение может привести к значительной логистической нагрузке, массовая проверка тестов у пассажиров, следующих поездами, нереализуема в краткосрочной перспективе.

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