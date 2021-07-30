МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Минтруд РФ подготовил проект о порядке регистрации безработных, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы", — говорится в проекте постановления, подготовленного ведомством.

Планируется, что порядок начнет действовать со дня вступления в силу настоящего постановления — в Калужской, Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае; с 1 ноября 2021 года — во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, в Санкт-Петербурге; с 1 января 2022 года — в остальных субъектах РФ за исключением Москвы; с 1 января 2023 года — в Москве.

Проект предусматривает порядок подачи гражданином заявления о предоставлении помощи в поиске подходящей работы в электронной форме на платформе "Работа в России", с использованием единой цифровой платформы, а также путем личного посещения органов службы занятости. Кроме того, новый порядок предусматривает разделение потоков граждан, обратившихся за помощью в поиске работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству. Отмечается, что это позволит перейти от формального поиска работы к индивидуальному взаимодействию с гражданами.