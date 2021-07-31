МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россияне стали вдвое чаще пользоваться кредитными картами для оплаты крупных покупок – бытовой техники или дорогой одежды, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Только каждый пятый россиянин доволен своей профессией

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт. Это мужчины и женщины (47% и 53% соответственно) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26-35 лет.

"Россияне стали в два раза чаще использовать кредитные карты для оплаты крупных покупок, например, большой бытовой техники или дорогой одежды. В 2021 году в этом случае к заемным средствам предпочитают обращаться 50% россиян, а в 2020 этот способ оплаты выбирали 25% респондентов", — выяснили авторы исследования.

Больше стало и респондентов, которые используют деньги с кредитной карты для ежедневных трат — 35% против 32% годом ранее. При этом 38% россиян оплачивают заемными средствами только покупки в интернете. Практически стабильна доля тех, кто пользуется кредиткой, когда не хватает своих денег до зарплаты: 46% в 2021 против 40% в 2020 году.

Кроме того, в 2021 году значительно выросла доля россиян, которые предпочитают расплачиваться кредитной картой в путешествиях за границей — 22%. В минувшем году это были только 1% опрошенных. А 3% опрошенных признались, что открыли кредитную карту, но еще не пользовались ею.

Главная причина, почему россияне пользуются именно кредитной, а не дебетовой или зарплатной картой, это возможность ни у кого не занимать. Эту причину обозначили 53% опрошенных. 43% нравится, что всегда есть деньги под рукой. Треть владельцев кредитных карт пользуются заемными средствами, пока откладывают свои деньги. Почти стольких же людей (28%) привлекает повышенный кэшбэк, и еще 18% — дополнительные бонусы.

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