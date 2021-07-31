МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Сам по себе пассивный доход не опасен, опасно к нему отношение. Тот, кто думает, что можно не следить за своими активами и вести беззаботную жизнь, ошибается — иногда рынки падают, недвижимость обесценивается, а валютные накопления обнуляются. Чтобы все это предотвратить, важно отслеживать ситуацию на рынках, в политике и экономике, рассказывает агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Доходности трежерис – на локальных минимумах

Конечно, владельцу капитала нет необходимости постоянно держать руку на пульсе — за него это сделает профессиональный управляющий активами. Но, как правило, личный контроль все же необходим. Так что пассивный доход требует времени, внимания, дополнительных финансовых знаний.

Рыночные события не должны влиять на необходимость срочной ребалансировки портфеля.

"Возможность большинства рыночных событий должно быть учтена заранее", — считает эксперт.

Например, вероятность повышения ключевой ставки Центробанком была анонсирована на долгосрочную перспективу главой Банка России Эльвирой Набиуллиной летом прошлого года. Покупательскую активность стимулируют цены в товарном сегменте

"Да, это произошло раньше, чем они планировали, но это не значит, что необходима срочная балансировка портфеля", — считает он.

Аналитик предполагает, что цикл резкого повышения ключевой процентной ставки подходит к концу.

"Ставки доходности по ряду инструментов с условно фиксированным доходом инертны, и на горизонте нескольких месяцев управляющие будут добавлять в портфели ОФЗ (преимущественно долгосрочные), депозиты, корпоративные облигации", — говорит Миронюк.

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