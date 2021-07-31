МАХАЧКАЛА, 31 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития России готово поддержать бизнесменов, решивших выйти из тени, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Максим Решетников.

В пятницу Решетников посетил Дагестан, он провёл совещания с руководством региона и обсудил развитие позитивного тренда легализации бизнеса в регионе, увеличение налогооблагаемой базы за счет вывода субъектов предпринимательства из неформального сектора экономики. Минэкономразвития выступило против продажи единственного жилья банками

По информации ведомства, на территории Дагестана порядка 50% экономики – неформальный сектор. Это легкая промышленность, производство мебели, стройматериалов.

"Легализация необходима не только в промышленности – эта задача касается торговли, сферы ЖКХ, энергетики, сферы недвижимости. Видим, регион уже делает шаги в этом направлении. Минэкономразвития готово поддержать бизнес, кто уже решил перестроить работу", – рассказал собеседник агентства.

Решетников предложил создавать промышленные площадки единым институтом развития СКФО – Кавказ.РФ.

"Максимально концентрировать на их территории меры господдержки для резидентов – займы на специальных условиях", – сказал министр.

По его словам, чтобы не допустить резкий рост налоговой нагрузки на предприятия, которые решили выйти из тени, необходимо распространять на территории этих площадок льготный налоговый период.

"Это поможет предприятиям постепенно "перестроить" финансовые модели. В этой связи прорабатываем возможность распространения на территории площадок преференциального режима", – пояснил собеседник.

Он добавил, что "ставка на усиление контрольно-надзорных мероприятий – не панацея". "Мы доверяем бизнесу. Важно найти баланс – между стимулирующими мерами и контролем", – заключил министр.

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