МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. В России ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В России провели испытания зенитной ракетной системы С-500

По его словам, сейчас господство в воздушно-космической сфере является условием успешного ведения боевых действий. Это превосходство, в частности, обеспечивается эффективным применением ударной и истребительной авиации.

"В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", — рассказал Зарудницкий в своей статье о факторах достижения победы в войнах будущего, которая опубликована в журнале "Военная мысль".

Также, отметил начальник академии, для Воздушно-космических сил сейчас создаются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы, другая новейшая военная техника.

Как пояснил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации".

"Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя", — сказал собеседник.

В российских войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", включающие носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету, которая создана на базе аэробаллистических ракет комплекса "Искандер". На испытаниях боеприпасы достигли скорости в десять скоростей звука. В конце июня два МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами впервые были переброшены на авиабазу в Сирии.

Кроме того, внутрифюзеляжные гиперзвуковые ракеты разрабатываются для истребителя пятого поколения Су-57. Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в ОПК, опытный истребитель Су-57 совершил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами гиперзвуковой ракеты.

Кроме того, в России завершаются испытания корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Такими ракетами будут вооружаться корабли и подлодки Военно-морского флота. Последняя стрельба "Цирконом" в рамках испытаний выполнена 19 июля с борта фрегата "Адмирал Горшков".

Как заявил в феврале министр обороны Сергей Шойгу, гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.

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