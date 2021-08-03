МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Менее трети россиян, 30 процентов, планируют бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед". Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в августе

Не собираются ждать пенсионного возраста и уйдут раньше 19%, еще 6% планируют работать до 70–75 лет, 42% намерены работать, пока позволит здоровье. Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Работать, пока позволяет здоровье, собираются в основном молодые. В категории от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45–50%. По регионам в лидерах оказалась Московская область — 55%, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях — соответственно 53 и 50%.

Более половины россиян, 56%, не делают сбережений для жизни на пенсии. У остальных наблюдается разнообразие способов накопить деньги. Так, 17% имеют накопительный счет или депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% вкладывают в недвижимость,

10% пользуются негосударственным пенсионным фондом, 9% копят валюту, 1% используют полисы страхования жизни.

В ходе исследования опрошен 2261 работающий житель России.

Читайте также:

В России пересчитают пенсии работающим пенсионерам