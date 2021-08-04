МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, но отмечается снижение еженедельных темпов прироста заболевших, что говорит о наметившейся тенденции к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ростовская область ужесточает ограничения по COVID

"Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", сказала Попова в интервью газете "Комсомольская правда".

Она отметила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.

По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу вакцины заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, меньше процента — 0,7-0,8%.

Также она сообщила, что вариант коронавируса "дельта" составлял почти 70% среди выявляемых случаев коронавируса в России за последние три недели июля.

"В динамике за последние три недели июля в России доля "дельта" составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений", — сказала Попова.

Она отметила, что вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов. При этом если привитый человек все же заболевает, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, уточнила Попова.

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