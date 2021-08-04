КРАСНОЯРСК, 4 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей и назначил заседание на 3 сентября, сообщили РИА Новости в суде. "Норникель" полностью возместил ущерб из-за аварии в Норильске

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

"Принял (Арбитражный суд) к производству исковое заявление и назначил заседание на 3 сентября на 10.00", — сказал представитель суда.

Росрыболовство 29 июля сообщило о подаче такого иска Енисейским территориальным управлением ведомства. Оно указало, что размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей. Представитель "Норникеля" сообщил, что компания считает завышенным иск Росрыболовства.

Арбитражный суд Красноярского края ранее по иску Росприроднадзора принял решение взыскать с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.

Читайте также:

"Норникель" получил требование возместить вред животным из-за аварии