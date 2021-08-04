МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ прогнозирует рост ВВП в 2021 году выше 4%, а рост инфляции, по оценкам министерства, существенно превысит 5%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра финансов Владимира Колычева вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье

Таким образом, Минфин России расходится с прогнозом Минэкономразвития, который предполагает рост ВВП в 2021 году до 3,8%, а инфляции — до 5%. В Минфине считают, что речь может идти о более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых. А показатель инфляции по итогам года превысит значение в 5%. С начала года рост потребительских цен уже составил 4,6%.

Помимо этого, в Министерстве финансов не согласны и с оценками стоимости нефти в прогнозе Минэкономразвития. В 2023-2024 годах Минэкономразвития оценивает динамику барреля Urals на уровне 60,8 долларов и 57,4 долларов. По мнению Минфина, на нефтяной рынок будут оказывать давление такие факторы, как изменение потребительских привычек населения, снижение энергоёмкости мировой экономики, сокращение себестоимости добычи и уровня потребления углеводородов. В частности, этому будет способствовать решение стран ОПЕК+ о восстановлении добычи нефти до докризисного уровня к 2022 году.

При этом представитель Минэкономразвития подчёркивал, что оценки прогноза будут уточняться в сторону повышения, и работа в этом направлении уже ведётся. 30 июля в ведомстве прошло специальное совещание, по итогам которого эксперты сошлись во мнении, что рост экономики будет выше 4%, а инфляция будет выше 5%. При этом ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и завершение цикла восстановления экономики могут сильно ударить по экономическому росту и потреблению населения в следующем году.

Многие эксперты отмечают, что расхождения между Минфином и Минэкономразвития по поводу отдельных показателей макроэкономического прогноза традиционны.