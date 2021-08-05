МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Главным условием введения четырехдневной рабочей недели должно быть сохранение зарплаты на том же уровне, заявил в интервью "Известиям" глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Эксперты объяснили, почему переход на "четырехдневку" в России невозможен

По его словам, такое требование вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. Многие, как отметил Шмаков, готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку, и привел в пример работодателя из Удмуртии, который перевел персонал на четыре дня, но сократил зарплату на 20%, что вызвало недовольство людей.

"Надо говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. То есть наше законодательство так построено, что основным критерием труда является недельная загрузка. И в Конституции записано, что у нас 40-часовая рабочая неделя. Поэтому надо говорить о 35-, о 36-часовой рабочей неделе или по-другому строить производственные графики. Например, увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти, но при этом объявить о трех выходных днях. Поэтому при желании это всё решаемо", — подчеркнул глава ФНПР.

При этом, добавил он, должна быть разработана государственная программа — от этого зависит многое: работа школ, детских садов, всей сферы обслуживания и так далее. "Поэтому мы относимся к этому предложению прагматично. Если будет его серьезная проработка, то, безусловно, его можно обсуждать, согласовывать, но при этом чтобы, как и записано в Трудовом кодексе и Конституции, было сохранен баланс между временем труда и отдыха", — сказал Шмаков.

По словам руководителя ФНПР, профсоюзы принимают участие во всех обсуждениях по этому вопросу.

На вопрос о том, когда может произойти переход на четырехдневку, Шмаков ответил, что, скорее всего, не в ближайшие два года.

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