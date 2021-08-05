МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Новые российские подводные лодки с гиперзвуковыми ракетами могут потенциально представлять серьезную опасность для НАТО, пишет в статье для журнала The National Interest обозреватель Крис Осборн. В США оценили шансы Украины в случае войны с Россией

По его словам, гиперзвуковое оружие чрезвычайно опасно независимо от способа запуска. Остановить приближающиеся ракеты на скорости, в пять раз превышающей скорость звука, является серьезной проблемой, а запуск их с подводных лодок несет в себе дополнительные угрозы, добавил эксперт.

Новая российская атомная подлодка, впервые спущенная на воду в 2019 году, оснащена крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и "Оникс" в качестве основного ударного оружия, напоминае Осборн. И если к этому вооружению добавятся гиперзвуковые ракеты, то это может резко изменить баланс сил. В отличие от стационарных баз гиперзвуковых ракет наземного базирования, которые могут быть идентифицированы до нападения, подводные лодки, скрывающиеся под океаном в неизвестном месте, могут значительно затруднить защиту от атаки на гиперзвуке.

Таким образом, делает вывод обозреватель, под ударом могут, например, оказаться союзники по НАТО в черноморском регионе — такие, как Албания и Болгария.

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