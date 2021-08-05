МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Каждый шестой россиянин считает себя успешным, каждый десятый уверен в отсутствии жизненных достижений, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, кто будет зарабатывать больше всех в августе

Исследование проводилось с 22 по 23 июня: в нем приняли участие 1600 респондентов — представителей экономически активного населения Москвы старше 18 лет из 311 населенных пунктов. "Успешными считают себя практически шесть из 10 россиян, причем 15% в этом однозначно уверены, а 44% — назвали себя скорее успешными. 31% опрошенных причисляет себя скорее к неуспешным, каждый десятый однозначно уверен, что не добился успеха в жизни", — говорится в исследовании.

По мнению 26% респондентов, успешность человека связана исключительно с достижениями в карьере, не согласны с ними — 60%. Саму успешность чаще всего связывали с достижением поставленных целей (18%), богатством (17%), счастьем (16%) и возможностью заниматься любимым делом (13%). "Каждый десятый респондент уверен, что успешность означает умение получать удовольствие от достигнутого", — добавляют эксперты.

Женщины чаще мужчин считают себя успешными (62% против 57%); для слабого пола это означает достигать цели (22%) и быть счастливой (19%), а богатство как критерий успешности назвали 15%. Для мужчин быть успешным — прежде всего быть богатым (19%), а также быть счастливым и достигать поставленных целей (по 14%).

"Сегодня респонденты чаще всего отвечают, что быть успешным — это достигать поставленных целей (18%), богатство — на втором месте (17%). В 2013 году в аналогичном опросе богатство было на первом месте, а достижение целей — на втором (15 и 12% соответственно)", — заключили в онлайн-сервисе.

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