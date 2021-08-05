МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Через 100 лет — к 2121 году — у каждого человека будет свой персонализированный и уникальный рацион питания, продукты будут создаваться на домашнем 3D-принтере, а животные перестанут использоваться в качестве пищи для людей, заявил РИА Новости член рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Для снижения парникового эффекта на коров наденут намордники

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что налог на мясо актуален, в первую очередь, для стран-экспортеров, России введение такого налога для граждан не грозит. Идея налога на мясо в том, чтобы компенсировать негативное воздействие сельского хозяйства на климат — животноводство выбрасывает много метана, одного из главных парниковых газов.

"Через 100 лет у нас не будет такого понятия как "сельское хозяйство", земля перестанет быть фактором производства, исчезнет понятие урожая, а также необходимость убивать животных, вырубать леса и так далее. Молоко будет производиться по аминокислотному составу, как нынешние виды альтернативного молока — миндальное, банановое, кокосовое и так далее", — сказал Зюзин в кулуарах проектно-образовательного форума "Архипелаг 2121".

Он напомнил, что продовольственный бизнес является одним из самых больших рынков в мире, его объем оценивается в 7 триллионов долларов и он будет расти. Только в области сельского хозяйства занято более 30% работоспособного населения планеты. При этом около 1 миллиарда людей страдают от переедания и ожирения, примерно столько же — от голода.

"У нас XXI век на дворе, который можно назвать смело веком производства именно еды. К чему мы придем с вами через столетие? Во-первых, мы с вами понимаем, что мы все созданы из молекул. Молекулярная химия будет двигать рынок вперёд, на ее базе будут и уже создаются так называемые функциональные ингредиенты для продуктов питания. Вторая история — генные технологии. Мы говорим о том, что нужно вырабатывать новые виды штаммов (микроорганизмов, участвующих в пищевом производстве — ред.). Многие употребляют пиво, квашеную капусту, хлеб — по сути это и есть продукт жизнедеятельности микроорганизмов, которые вы потребляете. Наука сегодня знает, как ими управлять", — говорит эксперт.

Кроме того, продукты будут создаваться с использованием систем искусственного интеллекта, "когда мы раскладываем на молекулы традиционные продукты и собираем их, например, из растительных ингредиентов, еще одна история — аддитивные технологии, то есть печать продуктов на 3D-принтере.

Зюзин отметил, что многие люди уже сегодня благодаря генетике могут узнать об аллергиях, пищевых непереносимостях или заболеваниях ЖКТ, вызываемых определенными продуктами питания. "Каждый будет иметь индивидуальный рацион, составленный с учетом особенностей персонального здоровья, данных ДНК и наследственности. То есть в мире будет существовать более 10 миллиардов персональных рационов, предназначенных конкретным людям с учетом также их возраста, географии проживания и так далее. Массовые производства продуктов исчезнут за ненадобностью", — предполагает Зюзин.

По его словам. мир ждет еще одно изменение, но немаловажное — избавление от отходов. "Мы отправляем сегодня в отходы более одной трети всей произведенной пищевой продукции. Новые технологии через 100 лет избавят нас от этого недостатка, потому что большая часть потребляемых продуктов будут создаваться безотходными. К примеру, еда будет напечатана на 3D-принтере, а остатки — отправлены в компост, который будет использован при строительстве", — заключил эксперт.

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