Эксперт считает, что через 100 лет не нужно будет убивать коров ради мяса
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Через 100 лет — к 2121 году — у каждого человека будет свой персонализированный и уникальный рацион питания, продукты будут создаваться на домашнем 3D-принтере, а животные перестанут использоваться в качестве пищи для людей, заявил РИА Новости член рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что налог на мясо актуален, в первую очередь, для стран-экспортеров, России введение такого налога для граждан не грозит. Идея налога на мясо в том, чтобы компенсировать негативное воздействие сельского хозяйства на климат — животноводство выбрасывает много метана, одного из главных парниковых газов.
"Через 100 лет у нас не будет такого понятия как "сельское хозяйство", земля перестанет быть фактором производства, исчезнет понятие урожая, а также необходимость убивать животных, вырубать леса и так далее. Молоко будет производиться по аминокислотному составу, как нынешние виды альтернативного молока — миндальное, банановое, кокосовое и так далее", — сказал Зюзин в кулуарах проектно-образовательного форума "Архипелаг 2121".
Он напомнил, что продовольственный бизнес является одним из самых больших рынков в мире, его объем оценивается в 7 триллионов долларов и он будет расти. Только в области сельского хозяйства занято более 30% работоспособного населения планеты. При этом около 1 миллиарда людей страдают от переедания и ожирения, примерно столько же — от голода.
"У нас XXI век на дворе, который можно назвать смело веком производства именно еды. К чему мы придем с вами через столетие? Во-первых, мы с вами понимаем, что мы все созданы из молекул. Молекулярная химия будет двигать рынок вперёд, на ее базе будут и уже создаются так называемые функциональные ингредиенты для продуктов питания. Вторая история — генные технологии. Мы говорим о том, что нужно вырабатывать новые виды штаммов (микроорганизмов, участвующих в пищевом производстве — ред.). Многие употребляют пиво, квашеную капусту, хлеб — по сути это и есть продукт жизнедеятельности микроорганизмов, которые вы потребляете. Наука сегодня знает, как ими управлять", — говорит эксперт.
Кроме того, продукты будут создаваться с использованием систем искусственного интеллекта, "когда мы раскладываем на молекулы традиционные продукты и собираем их, например, из растительных ингредиентов, еще одна история — аддитивные технологии, то есть печать продуктов на 3D-принтере.
Зюзин отметил, что многие люди уже сегодня благодаря генетике могут узнать об аллергиях, пищевых непереносимостях или заболеваниях ЖКТ, вызываемых определенными продуктами питания. "Каждый будет иметь индивидуальный рацион, составленный с учетом особенностей персонального здоровья, данных ДНК и наследственности. То есть в мире будет существовать более 10 миллиардов персональных рационов, предназначенных конкретным людям с учетом также их возраста, географии проживания и так далее. Массовые производства продуктов исчезнут за ненадобностью", — предполагает Зюзин.
По его словам. мир ждет еще одно изменение, но немаловажное — избавление от отходов. "Мы отправляем сегодня в отходы более одной трети всей произведенной пищевой продукции. Новые технологии через 100 лет избавят нас от этого недостатка, потому что большая часть потребляемых продуктов будут создаваться безотходными. К примеру, еда будет напечатана на 3D-принтере, а остатки — отправлены в компост, который будет использован при строительстве", — заключил эксперт.
Читайте также:
Исследование показало, кто будет зарабатывать больше всех в августе
https://1prime.ru/state_regulation/20210805/834377791.html