МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Самой частой причиной отказа в трудоустройстве в РФ в прошедшем полугодии стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии — это причина почти каждого третьего отказа, отказы из-за возраста, пола или национальности также вошли в топ-10 причин, следует из данных исследования рекрутиноговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Составлен рейтинг вакансий с удаленной работой в августе

"В I полугодии 2021 года причиной-лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тысячи отказов или почти каждая третья причина отказа)… Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространенных причин", — говорится в результатах исследования.

Также достаточно распространенными являются отказы из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации — каждый пятый отказ, а также несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре — каждая шестая причина отказа.

Чуть менее распространены гостинг (невыход на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя). Отмечается, что чаще всего контроффер принимают IT-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры. Гостинг также наиболее распространен среди представителей этих профессий.

Добавляется, что из группы "дискриминационных" самой распространенной причиной является возраст — 5% в общем количестве отказов, на отказы из-за пола и национальности приходится менее половины процента от общего числа. Однако, как уточняется в исследовании, количество отказов соискателям по явным дискриминационным признакам держится на стабильном низком уровне в течение двух кварталов текущего года.

Минимальное число отказов соискателям в трудоустройстве поступает по причине непрохождения проверки службой безопасности работодателя, чаще всего с ней сталкиваются соискатели, пытающиеся трудоустроится на госслужбу.

В рамках исследования были проанализированы агрегированные обезличенные данные около полумиллиона причин отказов, которые рекрутеры самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix в период с января по июнь 2021 года.

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