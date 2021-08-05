МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Россияне считают, что в обозримом будущем роботы не смогут занять их рабочие места. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты социологического опроса ВЦИОМа. 

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Эксперты спрогнозировали рост рынка робототехники до 2030 года

Так, 70% опрошенных считают, что выполнять их обязанности роботы не будут, хотя 18% полагают, что в незначительной степени умные машины заменять их на работе все же смогут. 51% уверены, что сама по себе роботизация — скорее отрицательная тенденция.

Больше в успех роботов верит молодое поколение — 48%. Среди опрошенных в возрасте от 45 до 59 лет больше трех четвертей, 78%, уверены, что заменить их машинами в обозримом будущем не удастся.

В опросе, проводившемся посредством телефонных интервью, участвовали 1600 респондентов.

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