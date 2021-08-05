МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Беспокойство по числу пациентов с коронавирусом вызывают Тува, Коми, Магаданская, Астраханская области, Красноярский край, а также Севастополь и Самара, туда направлены бригады специалистов, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Сертификаты вакцинации Сан-Марино признали в ЕС

"По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская область и также Самара и Красноярский край. Сегодня в ряд из этих регионов мы направили бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи", — заявил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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