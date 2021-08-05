ВЭФ: около 70% россиян отводят на восстановление экономики РФ после COVID более 3 лет
ЦЮРИХ, 5 авг — ПРАЙМ. Почти 70% жителей России полагают, что на восстановление экономики страны от последствий пандемии коронавируса потребуется более трех лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного организаторами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Согласно опубликованным данным, 66% россиян считают, что на восстановление экономики потребуется более трех лет, 25% опрошенных назвали срок в 2-3 года, 9% респондентов заявили, что процесс восстановления завершится через год или уже завершился.
По данным ВЭФ, 39% всех опрошенных в 29 государствах сказали, что экономике их стран потребуется более трех лет, чтобы оправиться от пандемии. Наибольшее число таких ответов зафиксировано в России, Южной Африке (62%), Аргентине (59%) и Румынии (58%).
В то же время только 7% опрошенных заявили, что экономика их страны уже восстановилась.
"Этого мнения наиболее широко придерживаются в Китае (56%) и Саудовской Аравии (25%). Девятнадцать процентов считают, что их экономика восстановится через год — это мнение наиболее распространено в Саудовской Аравии (38%), Соединенных Штатах (32%) и Южной Корее (31%)", — сообщили в ВЭФ.
Участие в опросе приняли 21,5 тысячи человек в возрасте 18-74 лет. Опрос проводился в 29 странах, в том числе в Индии, Японии, Франции, Италии, Великобритании и Бразилии.
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