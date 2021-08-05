МИНСК, 5 авг — ПРАЙМ. Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого "зеленого пропуска" или грин-пасса) для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолеты, суда и паромы и межрегиональные автобусы, заявил министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованнини.

"Распоряжение Совета министров вводит грин-пасс для транспорта, не для всего, а только дальнего следования. Будет необходимо предъявлять его на авиатранспорте, выполняющем коммерческие перевозки, судах и паромах на межрегиональных маршрутах, за исключением Мессинского пролива", — заявил глава транспортного ведомства. Мурашко назвал регионы с самой сложной ситуацией по COVID-19

Кроме того, заявил Джованнини, электронный пропуск заработает на поездах дальнего следования — ночных и скоростных составах, а также в автобусах межрегионального сообщения с расписанием и заранее установленными ценами.

По его словам, новая мера заработает с 1 сентября и продлится до 31 декабря — предусмотренного завершения чрезвычайной ситуации по COVID в Италии.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца, иллюстрируя положения принятого декрета, рассказал об "ободряющих показателях" хода кампании по вакцинации от COVID-19.

"Правительство решило как можно больше инвестировать в грин-пасс в качестве инструмента для того, чтобы избежать новых ограничений", — сказал Сперанца.

С пятницы в Италии заработает система санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и заведения, а также на крупные мероприятия.

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