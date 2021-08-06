МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Цены производителей на белокочанную капусту в настоящее время на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Минсельхоз России фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая "борщевой набор". По данным на 4 августа цены производителей на картофель за месяц снизились на 1,8%, на морковь — на 3,2%. Стоимость огурцов за месяц упала на 17,5%, помидоров — на 22,8%, репчатого лука — на 19,1%, яблок — на 7,6%", — говорится в сообщении. Росстат опубликовал ряд данных по изменению цен на продукты и лекарства

"Цены на белокочанную капусту в настоящий момент на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года", — добавляет министерство. В свою очередь для минимизации наценок в товаропроводящей цепи Минсельхоз считает важным развитие форматов прямой торговли, обеспечение максимальной доступности ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

"Кроме того, министерство ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн каналы — площадки крупнейших интернет-интеграторов", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Росстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в июле 2021 года. Статистическое ведомство впервые с сентября 2020 года зафиксировало в России продовольственную дефляцию: цены на продовольственные товары снизились на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,64% в июне, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,43% с 7,9% месяцем ранее.

С точки зрения отдельных продуктов питания, картофель в России в июле подешевел на 20,3% по сравнению с июнем, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, свекла — на 16,6%, лук — на 8,1%, морковь — на 4,6%.

В то же время стоимость свежей белокочанной капусты за прошлый месяц выросла на 10,8%, чеснока — на 2,8%.

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