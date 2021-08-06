ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (БАШКИРИЯ), 6 авг — ПРАЙМ. Австрия — один из ключевых партнеров России в Европе, австрийские фирмы давно и уверенно работают на рынке РФ, объем накопленных инвестиций составляет 6 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин.

"Эта страна — один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей, причем это было самое широкое представительство, в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрийской Республики господина Себастьяна Курца", — сказал он в ходе церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".

"Австрийские фирмы давно и уверенно работают на российском рынке. Порядка полутора тысяч компаний из Австрии успешно ведут бизнес в нашей стране. Объем накопленных инвестиций — шесть миллиардов долларов", — отметил Путин.

Он добавил, что не меньший поток идет и со стороны России в австрийскую экономику.

Канцлер Австрии в свою очередь назвал РФ одним из важнейших торговых партнёров Австрии.

"Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии", — заявил Курц.

Он также поздравил собравшихся с запуском завода.

"Примите сердечные поздравления с сегодняшним открытием завода белого цемента в России. Группа Lasselsberger — важный игрок не только на австрийском, но и на международном рынке", — добавил канцлер Австрии.

Кроме того, он подчеркнул значимость работы компании в укреплении "устойчивых" экономических связей между Россией и Австрией.

"Я особенно рад, что благодаря… работе передовых австрийских предприятий… мы сможем еще больше укрепить наши устойчивые экономические связи", — подчеркнул канцлер.

Он отметил, что после пандемии коронавируса нужно как можно скорее приложить усилия для достижения докризисного уровня в экономике, чтобы люди, потерявшие рабочие места, снова были обеспечены высококачественными вакансиями.

"Вместе нам удастся успешно преодолеть кризис, и, благодаря инновациям и цифровизации, добиться решительного восстановления в экономике. Открытие нового предприятия является не только важным шагом для компании, но и важным сигналом экономического оздоровления после пандемии", — резюмировал глава Австрии.

Инициатором проекта выступила компания "Цемикс", которая входит в состав австрийского холдинга "Ласселсбергер" – одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по данному проекту составил 5,7 миллиарда рублей.

На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.

В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.

Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.

Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.