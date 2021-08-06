МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у властей есть планы снижения последствий индустриальной инфляции на бизнес.

Власти должны принимать меры по ограничению инфляции, кабмин наметил целый ряд системных мер по сдерживанию цен. Ничего избыточного в этом нет, сказал президент.

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