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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210806/834394915.html
Путин рассказал о планах по сдерживанию цен в России
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у властей есть планы снижения последствий индустриальной инфляции на бизнес. Власти должны принимать меры по ограничению инфляции, кабмин... ПРАЙМ, 06.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у властей есть планы снижения последствий индустриальной инфляции на бизнес.
Власти должны принимать меры по ограничению инфляции, кабмин наметил целый ряд системных мер по сдерживанию цен. Ничего избыточного в этом нет, сказал президент.
Материал дополняется.