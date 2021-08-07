АСТРАХАНЬ, 7 авг — ПРАЙМ. Третья волна коронавируса более агрессивна из-за того, что меняется штамм, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", — сказал Мурашко журналистам.

Ранее Мурашко назвал регионы с самой сложной ситуацией по COVID-19.