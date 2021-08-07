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Мурашко объяснил опасность третьей волны коронавируса
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Третья волна коронавируса более агрессивна из-за того, что меняется штамм, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Третья волна в силу того, что меняется штамм,... ПРАЙМ, 07.08.2021
пандемия коронавируса, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АСТРАХАНЬ, 7 авг — ПРАЙМ. Третья волна коронавируса более агрессивна из-за того, что меняется штамм, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", — сказал Мурашко журналистам.
Ранее Мурашко назвал регионы с самой сложной ситуацией по COVID-19.