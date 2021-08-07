МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, поскольку у людей должно быть время на отдых, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов. Эксперт рассказал, кто в России мог бы перейти на четырехдневку

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал мнение, что для восстановления экономики нужно думать о продлении рабочей недели, а не о переходе на четырехдневку.

"Искусственно ничего делать не надо, разговоры о каком-либо регулировании — они излишни, все, само собой, со временем мы придем. Ситуация в экономике… непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать — я с этим не согласен. Должно быть время на отдых", — подчеркнул Нилов.

Политик также прокомментировал идею о сокращении рабочей недели, отметив, что фактически четырехдневка уже доступна для многих работников, поскольку распространение получила удаленная работа и смешанная занятость.

"Сегодня, не теряя в заработной плате, не снижая производительности труда, а распределяя свое свободное рабочее время, некоторые сотрудники, которые работают удаленно, они уже себе фактически установили рабочую неделю", — заключил депутат.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр РФ) в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс. В феврале этого года Медведев (уже как зампредседателя Совета Безопасности РФ) заявил, что из-за пандемии эта идея вновь ожила, однако переход должен осуществляться не в ущерб развитию экономики страны. В Минтруде в мае при этом заявили, что ведомство пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневку.