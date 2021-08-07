МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Идея об увеличении продолжительности рабочей недели звучит абсурдно, улучшать рабочие показатели нужно путем повышения эффективности труда, заявил журналистам депутат Госдумы, глава фракции профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских ("Единая Россия"). Эксперт рассказал, кто в России мог бы перейти на четырехдневку

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал мнение, что для восстановления экономики нужно думать о продлении рабочей недели, а не о переходе на четырехдневку.

"Идея КПРФ звучит, конечно, абсурдно. Как показала практика, единственно верный путь улучшить экономические показатели — это внедрение современных технологий, научных достижений, стимулирование государством инвестиций в новые технологии, которые позволяют повысить эффективность труда", — подчеркнул политик.

Ветлужских добавил, что "поднимать экономику за счет мокрой спины работника, увеличивая время и интенсивность его рабочего дня, — это не тот выбор, который сделала Россия".

Он подчеркнул, что от текущих социальных гарантий Россия не откажется.

"Восьмичасовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя — важнейшее завоевание трудящихся, за которое многие заплатили своими жизнями. Никогда российское государство, провозгласившее себя социальным в конституции, от этого завоевания не откажется", — заключил политик.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр РФ) в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс. В феврале этого года Медведев (уже как зампредседателя Совета Безопасности РФ) заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Минтруде в мае при этом заявили, что ведомство пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневку.