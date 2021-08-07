МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошёл за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Русский мазут завоевывает рынок США

"При погрузке с греческого танкера Minerva Symphony произошёл разлив нефти. Количество пока неизвестно", — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что инцидент произошёл за пределами береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащее Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

"Владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале и занимается устранением последствий", — добавили в Росморречфлоте, отметив, что терминал находится в пяти километрах от берега. Оценить количество требуемого на устранение разлива нефти в Росморречфлоте затрудняются, поясняя, что информации пока об этом нет.