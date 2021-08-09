МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкции Великобритании против Минска, призвал Лондон "подавиться санкциями" и назвал британские власти "прихвостнями американцев". Лукашенко заявил о готовности расследовать инцидент с Ryanair

Великобритания вводит санкции против Белоруссии, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.

"Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские", — заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.

В то же время белорусский лидер призвал Запад сесть за стол переговоров, иначе можно увязнуть так, что "пути назад не будет", указал на риск мировой войны.

"А санкции — ну вводите, вводите. Поживем — увидим, к чему это приведет, если вы не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации. Слушайте, вы же развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут, то это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте, пока мы это все терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения. Потому что увязнем настолько, что обратного пути не будет", — заявил Лукашенко, комментируя новые санкции Великобритании против Минска.