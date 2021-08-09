ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Новые американские санкции предписывают контрагентам свернуть операции с белорусской компанией "Беларуськалий" до 8 декабря, сообщило министерство финансов США. Президент Белоруссии отреагировал на новые санкции Великобритании

"Генеральная лицензия номер 4 разрешает по 00:01 стандартного времени восточного побережья, 8 декабря 2021 года, все транзакции и действия, запрещенные указом от 9 августа 2021 года… необходимые для сворачивания деловых отношений с участием ОАО "Беларуськалий" или любой структуры, которую прямо или опосредованно контролирует ОАО "Беларуськалий", — сказано в сообщении.

Один из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировой рынок оказался в числе четырех десятков физических и юридических лиц, которые затронуты новым пакетом санкций, введенных к первой годовщине внутриполитического конфликта в Белоруссии.

Лицензия не разрешает заключать новые контракты на приобретение продукции "Беларуськалий", предупредило министерство. По истечении ее действия сделки с компанией будут запрещены для американцев, а ее активы на территории Соединенных Штатов подлежат блокировке.