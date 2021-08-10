МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Пятая часть — 22% — российских работодателей готова сотруднику выходной за прививку от коронавируса, а почти 70% компаний не стимулируют решение вакцинироваться какими-либо бонусами, следует из данных исследования сервиса "Работа.ру", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Врач рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома

"Большинство компаний (68%) признались, что их сотрудники не получают бонусов за то, что сделали прививку от Covid-19. Вакцинированный сотрудник может получить дополнительный выходной, такой вариант отметили 22% респондентов", — говорится в исследовании.

Еще 7% компаний готовы выплатить своим сотрудникам премию за вакцинацию, а 3% — предоставить подарки и привилегии.

Также более 40% российских работодателей признались, что дают своим сотрудником рекомендацию привиться, однако оставляют право решать за самим сотрудником. В 24% компаний заявили, что не призывают сотрудников прививаться, 19% заявили, что призывают, поскольку компания работает в сфере, где прививка обязательна, а еще 13% призывают, поскольку считают вакцинацию обязательной для всех.

В рамках проводившегося по всей России в августе исследования были опрошены более 1 тысячи представителей и руководителей российских компаний, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.

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