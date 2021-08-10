МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Почти треть российских работодателей сталкивались с злоупотреблением больничными среди работников, каждый четвертый при этом считает, что это может быть поводом для увольнения, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования, проведенного цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди более 1,5 тысячи HR-менеджеров по всей стране. Исследование показало, какая доля работодателей даст выходной за прививку

"Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, есть ли в их коллективах работники, которые, с их точки зрения, перебарщивают с уходом на больничный, и как респонденты относятся к таким сотрудниками. 29% указали, что в их коллективах есть такие сотрудники. 24% считают, что злоупотребление больничными "скорее может" быть поводом для увольнения", — говорится в сообщении.

Кроме того, 2% указали, что злоупотребление больничными "точно может" быть поводом для увольнения. В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что это не может быть поводом для увольнения. Большинство HR-менеджеров (68%) отметили, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни, 31% уточнили, что сотрудников просят поработать только в случае возникновения форс-мажора.

"Аналогичный вопрос задавался работникам (было опрошено свыше полутора тысяч работающих россиян): увольняли ли их по причине здоровья. Всего 8% рассказали, что их уволили. Остальные с таким не сталкивались. Показатель увольнений в зависимости от состояния здоровья меняется от города к городу", — добавили в исследовании.

В частности, в Москве и Московской области это 10% опрошенных, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18%, в Краснодарском крае — 11%, а в Новосибирской области — 11%. В рамках исследования работники в том числе поделились своим мнением, какое значение состояние здоровья имеет для построения карьеры — для 86% респондентов здоровье имеет первостепенное значение.

"Чаще других о том, что крепкое здоровье имеет первостепенное значение для успешной работы, говорили представители рабочего персонала (47%), работники в сфере строительства (33%), респонденты из сферы науки и образования (33%), работники сельскохозяйственной отрасли (30%) и сферы туризма (29%). Реже других — IT-специалисты (19%)", — говорится также в исследовании.

Читайте также:

Исследование выявило главную причину отказа в приеме на работу