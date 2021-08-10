МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Спрос российских работодателей на дизайнеров за последний год вырос на 78%, число вакансий по этому направлению возросло до 28,6 тысячи, показало исследование образовательной компании "Нетология" и интегратора digital-решений AGIMA, которое есть в распоряжении РИА Новости. Четверть работодателей готовы уволить "злоупотребителей" больничными

"Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в 2020 году, число опубликованных вакансий по направлению "Дизайн" в России выросло на 78%. При этом, в Москве, Санкт-Петербурге и в целом по регионам выросло количество предложений с возможностью удалённой работы –– на 12,7% и 9% соответственно", — выяснили исследователи.

Динамика медианных зарплат дизайнеров отличается в зависимости от региона. Если в Москве оплата труда дизайнеров просела с 80 тысяч в мае прошлого года до 70 тысяч в мае этого года, то в Санкт-Петербурге — с 65 до 60 тысяч, а в регионах осталась неизменной. При этом в июне 2021 года по сравнению с маем этого же года динамика иная: в Москве рост до 75 тысяч, в Питере возвращение к 65 тысячам, а в регионах заметный рост до 60 тысяч.

Самыми востребованными на рынке оказались дизайнеры с опытом работы от 1 года до 3 лет — на них приходится от 47% до 63% от общего числа опубликованных вакансий. На втором месте оказались специалисты с опытом от 3 до 6 лет — от 12% до 41%. Новичков работодатели ищут намного чаще, чем дизайнеров с многолетним опытом — от 7% до 31% и от 0% до 5% соответственно.

Лидерами спроса среди работодателей стали специалисты по графическому дизайну, дизайну интерьеров, веб-дизайну, дизайн-консультациям, дизайну и вёрстке и UX/UI-дизайну — именно на эти направления приходится наибольшее количество опубликованных вакансий в Москве, Санкт-Петербурге и регионах.

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