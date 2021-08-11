МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Темпы роста цен в России по итогам августа составят в годовом выражении 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Бензиновый голод. Сколько будет стоить литр топлива к концу года

По данным Росстата, годовая инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряется с прошлого года, в июне темпы роста цен подскочили до максимума с 2016 года — 6,5%. Однако в июле уже наметилось небольшое замедление инфляции — до 6,46%.

Банк России в июле повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, по итогам 2022 года — до 4–4,5% с прежних 4%.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Сезонное снижение стоимости фруктов и овощей в России, а также тренд на уменьшение цен на товарно-сырьевых рынках в мире помогут замедлить инфляцию в августе. Однако по-прежнему растущие цены на непродовольственные товары и бензин, а также действующие ограничения на международный туризм не дадут дезинфляционным факторам проявить себя в полной мере, считают аналитики. Производитель рассказал, почему сейчас растет себестоимость водки

"Главными факторами пониженной инфляции будут сезонное продолжение падения цен на продовольствие и услуги в сфере гостеприимства. Кроме того, ожидаем, что следом за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнется нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров — стройматериалах и автомобилях – на фоне нормализации уровня спроса и роста предложения", — считает старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков.

В непродовольственном сегменте сохранится повышенная инфляция, не согласилась главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Этому способствуют повышенные инфляционные ожидания и обсуждавшееся в прошлые месяцы повышение цен на ряд товаров, в частности, на канцтовары", — пояснила она, добавив, что цены на некоторые продукты, например, мясную продукцию, также продолжат расти.

По-прежнему частично закрытое авиасообщение c Европой, Таиландом и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри России, что является фактором в пользу роста внутренних цен, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Открытие авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс рубля должны оказать сдерживающее влияние на инфляцию. Цены на кофе ждут рекордный рост

Завершение активной фазы туристического сезона в России поможет нормализовать ситуацию с ценами на услуги, уверен начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Кроме того, в экономике наблюдается некоторое замедление активности после выхода на докризисные уровни — это может охладить потребительские настроения и привести к снижению ценового давления, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Вместе с тем, инфляционная картина остается сложной — цены на непродовольственные товары остаются под негативным влиянием крайне высокой стоимости фрахта и дорогого топлива. Поэтому начала отчетливого торможения годовых темпов инфляции мы ждем лишь осенью, когда начет сказываться эффект высокой базы прошлого года", — заключил Локтюхов.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы инфляции по итогам августа в годовом выражении представлены ниже (в %):

Альфа-банк — 6,5

БКС — 6,2

"ВТБ Капитал" — 6,3

Газпромбанк — 6,4

"Зенит" — 6,3-6,4

НКР — 6,6

НРА — 6,32

Открытие — 6,2-6,3

Промсвязьбанк — 6,4-6,5

Росбанк — 6,4-6,5

Сбербанк — 6,4

Совкомбанк — 6,5

"Эксперт РА" — 6,3

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