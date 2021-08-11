МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании жизни или получить льготу по уменьшению прибыли на убытки. О том, как достаточно разумно воспользоваться своими налоговыми преимуществами, рассказала РИА Новости финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова. Россиянам объяснили, когда нужно срочно выводить деньги с биржи

"Частные инвесторы могут повысить ожидаемую доходность по своим сделкам. Достаточно разумно инвестировать в определённые инструменты и использовать доступные налоговые льготы", — говорит она.

ИНСТРУМЕНТЫ С ЛЬГОТНЫМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ

В суверенных еврооблигациях РФ — это облигации Российской Федерации в иностранной валюте — отсутствуют налоги при курсовой разнице, напоминает Смирнова.

Налог в программах инвестиционного или накопительного страхования жизни взимается не со всей заработанной прибыли, а лишь с той части, что превысит среднюю ключевую ставку ЦБ за весь период действия полиса.

Например, если вы заработали на полисе 7% годовых, а ставка была 6,5%, то налог будет взиматься только с 0,5% годовых, а не со всех 7%, поясняет она.

"А если это программа пенсионного страхования в пользу самого себя, то выплаты вообще не будут облагаться налогом. Аналогично — если вы оформляете программу добровольного пенсионного обеспечения в НПФ в пользу самого себя", — добавляет финансовый эксперт.

ЛЬГОТЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ПРИБЫЛИ НА УБЫТКИ

"Конечно, все инвестируют ради прибыли, но убытки тоже случаются. И они дают не только бесценный опыт, но и могут позволить сократить налоги на доход", — говорит Смирнова. Эксперт рассказал, как повысить доход на бирже без лишних вложений

Допустим, у вас в портфеле три акции выросли, вы их продали, а четвертая — сильно упала, но вы прогнозируете, что в будущем она может вырасти, то вы можете ее продать, зафиксировать убыток и купить снова, приводит пример она.

"Смысл в следующем: финансовый результат за год — это сумма финансовых результатов по всем операциям за календарный год. И фиксация убытка сокращает прибыль по итогам года. По общему правилу отдельно сальдируются прибыли и убытки по биржевым и внебиржевым операциям с ценными бумагами", — поясняет финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.

Эксперт обращает внимание, что убытки прошлых (но не больше десяти) лет можно переносить на прибыль текущего года. Допустим, в 2018 году вы закончили год с минусом в 200 тысяч рублей, а 2020 год — с плюсом 300 тысяч. Можно сократить налогооблагаемую прибыль на убыток за 2018 год.

"Убытки прошлых лет можно переносить на прибыль по разным брокерским счетам: вы могли в 2018 году иметь счет у одного брокера, а в 2020 году перейти к другому. Перенос убытков осуществляется через самостоятельную подачу декларации инвестором, а не автоматически. Опять же, нужно уточнить у брокера или налогового консультанта, какие убытки можно объединить с какой прибылью", — добавляет она.

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