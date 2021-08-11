ПЕКИН, 11 авг — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи месяцев 2021 года вырос на 28,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,489 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР. Блинкен решил напомнить России и Китаю о месте США в мире

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 33,6% в годовом выражении и составил 34,484 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 23,7%, составив 41,005 миллиарда долларов.

Отдельно в июле товарооборот России и Китая составил 12,25 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 5,54 миллиарда долларов, импорт из России в КНР — 6,71 миллиарда.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2021 года может достичь рекордных показателей.

ТОРГОВЛЯ С США

Товарооборот США и Китая по итогам первых семи месяцев 2021 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 404,57 миллиарда долларов.

Экспорт из Китая в США за первые семь месяцев текущего года вырос на 36,9%, составив 302,446 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 102,125 миллиарда долларов, что на 50,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в июле товарооборот США и Китая составил 63,756 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 49,592 миллиарда долларов, импорт КНР из США – 14,164 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

Экспорт и импорт Китая по итогам января-июля 2021 года показали активный рост на фоне стабильного восстановления экономики, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В январе-июле текущего года экспорт Китая вырос на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,8 триллиона долларов, а импорт — на 36,0%, до 1,494 триллиона долларов.

Общий объем внешней торговли Китая за семь месяцев текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 35,1% и составил 3,3 триллиона долларов.

Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР за отчетный период составило 306,12 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов (экспорт — 2,59 триллиона долларов, импорт — 2,05 триллиона долларов).

ИМПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ

Китай за первые семь месяцев 2021 года сократил импорт нефти на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года, угля — на 15%, при этом импорт природного газа вырос на 24%.

Китай за январь-июль этого года импортировал 301,83 миллиона тонн нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 138,23 миллиарда долларов, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле Китай импортировал 41,24 миллиона тонн нефти на 21,72 миллиарда долларов.

Импорт природного газа в Китай за первые семь месяцев этого года составил 68,95 миллиона тонн на сумму 24,699 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 22,6% к январю-июлю прошлого года).

В июле Китай импортировал 9,33 миллиона тонн природного газа на 3,77 миллиарда долларов.

Помимо этого, за первые семь месяцев 2021 года Китай импортировал 169,73 миллиона тонн угля на 14,07 миллиарда долларов (в ценовом выражении — снижение на 0,7% к январю-июлю прошлого года).

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